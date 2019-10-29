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Барселона попрощается с Ракитичем зимой

09:38 219 Читати українською
Барселона попрощается с Ракитичем зимой
Иван Ракитич и Хосеп Мария Бартомеу / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Иван Ракитич проводит последние месяцы в лагере действующего чемпиона Испании.

Ракитич договорился с Барселоной о разрыве контракта по обоюдному решению, сообщает Marca.

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Причиной такого решения является потеря хорватом гарантированного места в стартовом составе команды Вальверде. Действующее соглашение 31-летнего хавбека с "блаугранас" рассчитано до лета 2021 года.

По информации СМИ, в услугах Ивана заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ювентус и Интер.

В текущем сезоне Ла Лиги Ракитич провел лишь 6 матчей без результативных действий.

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Испания Иван Ракитич Иван Ракитич Трансферы Барселоны
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