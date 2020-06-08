Ракитич сделал однозначный выбор между Барселоной и сборной Хорватии

Хавбек Барселоны Иван Ракитич не скрывает приоритетов между клубом и родной сборной.

"Я не знаю, почему этот вопрос должен беспокоить меня или требовать сложного ответа. Я очень уважаю свой клуб, но сборная Хорватии для меня важнее. Конечно, мы все идем за клубами, где нам платят. Но для меня прежде всего – Хорватия.

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Если малое количество игрового времени в Барселоне будет мешать мне в сборной, то я проанализирую ситуацию в нужное время. Я никогда не хотел быть эгоистичным и думать только о себе, о том, что мне нужно, или о том, что мне подходит, но я всегда думаю о том, что лучше для сборной и Хорватии, это лучше и для меня. Поэтому в этом нет никаких сомнений, я очень спокойный. И я не могу дождаться, чтобы собраться вместе, чтобы бороться за наши цвета, нашу майку, наших людей. Это всегда что-то особенное, другое", – заявил Ракитич в интервью Tportal.

К слову, в нынешнем сезоне Примеры хорват провел 21 матч, в котором отметился тремя ассистами.

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