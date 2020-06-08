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Ракітіч зробив однозначний вибір між Барселоною і збірною Хорватії

06:30 156 Читать на русском
Ракітіч зробив однозначний вибір між Барселоною і збірною Хорватії
Іван Ракітіч / Getty Images

Хавбек Барселони Іван Ракітіч не приховує пріоритетів між клубом і рідною збірною.

"Я не знаю, чому це питання має турбувати мене або вимагати складної відповіді. Я дуже поважаю свій клуб, але збірна Хорватії для мене важливіша. Звичайно, ми всі йдемо за клубами, де нам платять. Але для мене перш за все – Хорватія.

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Якщо мала кількість ігрового часу в Барселоні заважатиме мені в збірній, то я проаналізую ситуацію в потрібний час. Я ніколи не хотів бути егоїстичним і думати тільки про себе, про те, що мені потрібно, або про те, що мені підходить, але я завжди думаю про те, що краще для збірної і Хорватії, це краще і для мене. Тож в цьому немає ніяких сумнівів, я дуже спокійний. І я не можу дочекатися, щоб зібратися разом, щоб боротися за наші кольори, нашу майку, наших людей. Це завжди щось особливе, інше", – заявив Ракітіч в інтерв'ю Tportal.

До слова, у нинішньому сезоні Прімери хорват провів 21 матч, в якому відзначився трьома асистами.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хорватія Хорватія Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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