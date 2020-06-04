Севилья попытается подписать Ракитича – заявление хорвата вдохновило андалусийцев

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"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау
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