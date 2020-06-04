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Севилья попытается подписать Ракитича – заявление хорвата вдохновило андалусийцев

11:37 44 Читати українською
Севилья попытается подписать Ракитича – заявление хорвата вдохновило андалусийцев
Иван Ракитич / Фото ФК Севилья

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может продолжить радовать любителей чемпионата Испании.

Севилья будет пытаться договориться с Барселоной о переходе Ивана Ракитича во время летнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

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Недавно 32-летний хорват заявил, что хотел бы вернуться в лагерь андалусийцев. Напомним, Иван присоединился к Барселоне в 2014-м, перейдя из Севильи за 18 млн евро. Действующий контракт хавбека с Барсой рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Примеры Ракитич провел 21 матч, в котором отметился тремя ассистами.

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