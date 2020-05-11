"Это честь для меня, Динамо – великая команда": игрок Барселоны оценил интерес киевлян к своему трансферу

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич вспомнил, как мог перейти в Динамо, когда выступал еще за Севилью. Финалист ЧМ-2018 выступил в прямом эфире программы "Великий футбол".

"Это большая честь для меня, что за мной наблюдают такие великие клубы, как Динамо. Это команда, которая хорошо выступает не только в Украине, но и в Европе.

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Однако в тот момент мое место было до сих пор в Севилье. Это не стало бы правильным решением. Ведь тогда я еще не завершил свою миссию там, хотел и дальше прогрессировать", – вспомнил 32-летний хавбек сборной Хорватии.

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