Ракитич определился со своим будущим в Барселоне

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич пролил свет на свое будущее в каталонском клубе.

"Я говорил с клубом 10 или 15 дней назад. Мне не о чем говорить, потому что у меня есть контракт до лета 2021 с Барселоной, и я хочу быть и играть здесь.

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Кроме того, моей жене и дочерям хорошо в Барселоне. Нет оснований думать о других вещах. Я хорошо тренируюсь, и я уверен, что Ракитич останется дольше в Барселоне", – приводит слова Ивана издание Tportal.

К слову, в нынешнем сезоне Примеры Ракитич провел 21 матч, в котором отметился тремя ассистами. Отметим, что в услугах хорвата заинтересованы Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Севилья.

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