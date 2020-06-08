toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ракитич определился со своим будущим в Барселоне

13:20 55 Читати українською
Ракитич определился со своим будущим в Барселоне
Иван Ракитич / EPA

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич пролил свет на свое будущее в каталонском клубе.

"Я говорил с клубом 10 или 15 дней назад. Мне не о чем говорить, потому что у меня есть контракт до лета 2021 с Барселоной, и я хочу быть и играть здесь.

Севилья стремится подписать Ракитича бесплатно – Барселона имеет другие намерения

Кроме того, моей жене и дочерям хорошо в Барселоне. Нет оснований думать о других вещах. Я хорошо тренируюсь, и я уверен, что Ракитич останется дольше в Барселоне", – приводит слова Ивана издание Tportal.

К слову, в нынешнем сезоне Примеры Ракитич провел 21 матч, в котором отметился тремя ассистами. Отметим, что в услугах хорвата заинтересованы Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Севилья.

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах

blog_ava
Павелко рассказал о финансовых условиях нового контракта Шевченко со сборной Украины
11:12
216
Теги
Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
6
час
:
15
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук