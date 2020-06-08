toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ракітіч визначився зі своїм майбутнім в Барселоні

13:16 117 Читать на русском
Ракітіч визначився зі своїм майбутнім в Барселоні
Іван Ракітіч / EPA

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч пролив світло на своє майбутнє в каталонському клубі.

"Я говорив з клубом 10 або 15 днів тому. Мені нема про що говорити, тому що у мене є контракт до літа 2021 року з Барселоною, і я хочу бути і грати тут.

Севілья прагне підписати Ракітіча безкоштовно – Барселона має інші наміри

Крім того, моїй дружині та дочкам добре в Барселоні. Немає підстав думати про інші речі. Я добре тренуюсь, і я впевнений, що Ракітіч залишиться на довше в Барселоні", – наводить слова Івана видання Tportal.

До слова, у нинішньому сезоні Прімери Ракітіч провів 21 матч, в якому відзначився трьома асистами. Зазначимо, що у послугах хорвата зацікавлені Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Севілья.

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах

blog_ava
"Лящів йому надавати чи побити?": Бєсєдін розповів про своє ставлення до екс-лікаря Динамо Миронова
08:00
2794
Теги
Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
6
год
:
59
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук