Ракітіч визначився зі своїм майбутнім в Барселоні

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч пролив світло на своє майбутнє в каталонському клубі.

"Я говорив з клубом 10 або 15 днів тому. Мені нема про що говорити, тому що у мене є контракт до літа 2021 року з Барселоною, і я хочу бути і грати тут.

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Крім того, моїй дружині та дочкам добре в Барселоні. Немає підстав думати про інші речі. Я добре тренуюсь, і я впевнений, що Ракітіч залишиться на довше в Барселоні", – наводить слова Івана видання Tportal.

До слова, у нинішньому сезоні Прімери Ракітіч провів 21 матч, в якому відзначився трьома асистами. Зазначимо, що у послугах хорвата зацікавлені Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Севілья.

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