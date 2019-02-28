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Ракитич: Если бы была возможность, я бы просил испанское гражданство

22:20 58 Читати українською
Ракитич: Если бы была возможность, я бы просил испанское гражданство
Иван Ракитич / Соцсети

Хавбек Барселоны Иван Ракитич рассказал о своей жизни в Испании.

"Мне нравится жить в Испании. К сожалению, я не могу получить еще одно гражданство, потому что у меня уже два. Если бы была возможность, я бы попросил испанское, потому что мне здесь нравится, мне комфортно.

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Моей семье здесь тоже все нравится, моим дочерям все нравится в Барселоне, потому что мы недалеко от Севильи. Поэтому пребывание здесь идеально мне подходит", – цитирует Ракитича Football-italia.

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К слову, Ракитич переехал в Испанию в 2011 году, где сначала играл в Севилье, а с 2014 года по сегодняшний день хорват является игроком Барселоны.

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Барселона Барселона Испания Иван Ракитич Иван Ракитич
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