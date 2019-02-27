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Манчестер Юнайтед нацелился на Ракитича

13:12 10 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на Ракитича
Иван Ракитич / reuters

Хавбек Барселоны Иван Ракитич летом может перебраться на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приглашения в клуб Ивана Ракитича, утверждает Daily Mail.

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Руководство "красных дьяволов" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг хорвата и готово предложить Ракитичу солидный контракт, если тому все же не удастся договориться о новом контракте с "блаугранас".

Напомним, испанские СМИ утверждают, что Иван больше не входит в планы Барселоны несмотря на желание игрока остаться в Каталонии. В услугах Ракитича всерьез заинтересован Интер, который предлагает Ракитич 6,5 миллиона евро в год, а также Челси, ПСЖ и Бавария.

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