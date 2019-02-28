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Ракітіч: Якби була можливість, я б просив іспанське громадянство

28 лютого 22:20 353 Читать на русском
Ракітіч: Якби була можливість, я б просив іспанське громадянство
Іван Ракітіч / Соцмережі

Хавбек Барселони Іван Ракітіч розповів про своє життя в Іспанії.

"Мені подобається жити в Іспанії. На жаль, я не можу отримати ще одне громадянство, тому що у мене вже є два. Якби була можливість, я б попросив іспанське, тому що мені тут подобається, мені комфортно.

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Моїй родині тут теж все подобається, моїм дочкам все подобається в Барселоні, тому що ми недалеко від Севільї. Тому перебування тут ідеально мені підходить", – цитує Ракітіча Football-italia.

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До слова, Ракітіч переїхав у Іспанію в 2011 році, де спочатку грав у Севільї, а з 2014 року по сьогоднішній день хорват є гравцем Барселони.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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