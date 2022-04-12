Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі привітав Ярослава Ракицького, який повернувся в команду.

Сьогодні 32-річний захисник приєднався до "гірників", у складі яких братиме участь в серії благодійних матчів з клубами Європи. Дебют може відбутися вже 14 квітня проти польської Лехії.

Шахтар оголосив про повернення Ракицького

Ракицький уже мав розмову з головним тренером донеччан. Роберто Де Дзербі та футболіст обмінялися кількома репліками завдяки допомозі перекладача. Увечері на Ярослава чекає перше тренування під керівництвом італійського фахівця.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький є одним із найвідоміших вихованців Шахтаря. За першу команду він виступав від 2009 до 2019 року, провів 326 матчів, забив 14 м'ячів та разом із нею завоював 19 трофеїв. Нещодавно українець розірвав контракт із Зенітом, за який виступав останні 3 роки.

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