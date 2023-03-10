Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий удивил поведением уже после поединка 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

Сразу после игры журналисты попытались поймать Ракицкого для короткого комментария, но Ярослав проигнорировал просьбу.

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

"Еще ответный матч у нас", – коротко ответил Ракицкий, проходя дальше по коридору.

К слову, именно Ярослав едва не принес победу Шахтеру над Фейеноордом, но "горняки" не удержали победу после гола центрбека. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится уже 16 марта.

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