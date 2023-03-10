Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький здивував поведінкою вже після поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи з Фейєнордом.

Одразу після гри журналісти спробували впіймати Ракицького для короткого коментаря, але Ярослав проігнорував прохання.

Курйозний гол Ракицького у відеоогляді матчу Шахтар – Фейєнорд – 1:1

"Ще матч-відповідь в нас", – коротко відповів Ракицький, проходячи далі коридором.

До слова, саме Ярослав ледь не приніс перемогу Шахтарю над Фейєнордом, але "гірники" не втримали перемогу після голу центрбека. Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться вже 16 березня.

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