"Зустріч із Героєм України. Микита Стецюра – боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, представник фанатського руху Шахтаря. Захищаючи своє рідне місто Бахмут, Микита зазнав важкого поранення і зараз проходить курс реабілітації.

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Ярослав Ракицький відвідав Микиту у шпиталі, подарував йому футболку та інше екіпірування клубу, а також забезпечить подальше лікування та повну реабілітацію нашого бійця", – повідомляє прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Ракицький 3 роки виступав у Росії, однак після початку повномасшатбного вторгнення інціював розірвання контракту з пітерським Зенітом. Потім були провальні півроку в Туреччині і повернення до Шахтаря, де ветеран намагається "відбілити" репутацію.

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