Экс-защитника Шахтера, Зенита и сборной Украины получил новый вариант продолжения карьеры. В его услугах заинтересован афинский АЕК.

Столичный клуб, идущий третьим в чемпионате Греции, проявляет интерес к 32-летнему украинцу. После подписания польского хавбека Гжегожа Крыховяка, перешедшего из Краснодара, следующим новичком АЕКа может стать Ярослав Ракицкий, сообщает Iapopsi.gr.

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В то же время, ряд турецких изданий утверждают, что бывший защитник сборной Украины до сих пор находится в Стамбуле. Ракицкий якобы ведет переговоры с Истанбул Башакшехиром, а стороны близки к достижению согласия.

Напомним, Ярослав выступал в России с января 2019 года. Недавно Ярослав расторг контракт с Зенитом, но его семья продолжает проживать в Санкт-Петербурге.

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