Бывший защитник Шахтера и Зенита Ярослав Ракицкий может трудоустроиться в новом клубе уже совсем скоро.

32-летний центрбек, только недавно разорвавший контракт с Зенитом из-за войны, сейчас находится в Стамбуле, сообщает Hurriyet .

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В крупнейшем городе Турции Ракицкий ведет переговоры с Истанбулом Башакшехиром, идущим четвертым в турнирной таблице Суперлиги. Ожидается, что о контракте сторонам удастся договориться уже в ближайшее время, после чего состоится официальная презентация новичка.

Напомним, Ярослав перебрался в Зенит из Шахтера три года назад. После нападения России на Украину он расторг соглашение с питерцами и публично осудил действия агрессора.