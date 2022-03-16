Екс-оборонець Шахтаря, Зеніта і збірної України має новий варіант продовження кар'єри. У його послугах зацікавлений афінський АЕК.

Столичний клуб, який іде третім у чемпіонаті Греції, проявляє інтерес до 32-річного українця. Після підписання польського хавбека Гжегожа Крихов'яка, який перейшов із Краснодара, наступним новачком АЕКа може стати Ярослав Ракицький, повідомляє Iapopsi.gr.

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Водночас низка турецький видань стверджують, що колишній захисник збірної України досі перебуває в Стамбулі. Ракицький начебто веде перемовини з Істанбул Башакшехіром, а сторони близькі до досягнення згоди.

Нагадаємо, Ярослав виступав у Росії з січня 2019-го. Нещодавно Ярослав розірвав контракт із Зенітом, але його сім'я продовжує мешкати в Санкт-Петербурзі.

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