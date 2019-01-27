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Ракицкий отправился в Катар для подписания контракта с Зенитом

27 января 14:03 814 Читати українською
Ракицкий отправился в Катар для подписания контракта с Зенитом
Ярослав Ракицкий / Фото ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий в ближайшее время подпишет соглашение с российским клубом.

Ракицкий вылетел в Доху, чтобы поставить свою подпись под соглашением с Зенитом, сообщает sportarena.

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Именно в столице Катара сейчас находится питерский клуб, где готовится к весенней части сезона.

Сумма трансфера составит 10 млн евро, еще 2 млн "горняки" смогут получить в качестве бонусов. Зарплата 29-летнего Ракицкого в Зените составит 2,5 млн евро в год.

Стоит отметить, что защитник сборной Украины вместе с Шахтером провел первый этап сборов в Турции, но не принимал участия в контрольных поединках донецкого клуба.

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