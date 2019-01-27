Ракицький вирушив у Катар для підписання контракту із Зенітом

Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький найближчим часом підпише угоду з російським клубом.

Ракицький вилетів у Доху, щоб поставити свій підпис під угодою із Зенітом, повідомляє sportarena.

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Саме у столиці Катару зараз перебуває пітерський клуб, де готується до весняної частини сезону.

Сума трансферу складе 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" зможуть отримати у якості бонусів. Зарплата 29-річного Ракицького в Зеніті складатиме 2,5 млн євро на рік.

Варто відзначити, що захисник збірної України разом із Шахтарем провів перший етап зборів у Туреччині, але не брав участі у контрольних поєдинках донецького клубу.

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