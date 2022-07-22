32-летний защитник был близок к возвращению в донецкий клуб, но переход сорвался в последний момент. Теперь украинец станет игроком Аданы Демирспор, утверждает Sabah Sport .

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Ракицкий и "голубая молния" окончательно договорились о годовом контракте. Договор также предусматривает опцию пролонгации еще на один сезон. Ярослав уже находится в Турции и готовится стать 10 новичком клуба в межсезонье.

Напомним, Ракицкий в начале марта расторг соглашение с Зенитом, за который он выступал в течение 2,5 лет. Украинец сначала поддерживал форму с харьковским Металлистом, а затем с донецким Шахтером, за который даже провел несколько товарищеских матчей.

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