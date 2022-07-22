32-річний оборонець був близьким до повернення у донецький клуб, але перехід зірвався в останній момент. Тепер українець стане гравцем Адани Демірспор, стверджує Sabah Sport.

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Ракицький та "блакитна блискавка" остаточно домовились про однорічний контракт. Угода також передбачає опцію пролонгації ще на один сезон. Ярослав вже перебуває у Туреччині й готується стати 10 новачком клубу у міжсезоння.

Нагадаємо, Ракицький на початку березня розірвав угоду з Зенітом, за який він виступав впродовж 2,5 років. Українець спершу підтримував форму з харківським Металістом, а згодом з донецьким Шахтарем, за який навіть провів кілька товариських матчів.

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