Ракицький перебуває в Туреччині – стамбульський клуб близький до трансферу
Колишній оборонець Шахтаря та Зеніта Ярослав Ракицький може працевлаштуватись у новому клубі вже зовсім скоро.
32-річний центрбек, який лише нещодавно розірвав контракт із Зенітом через війну, зараз перебуває в Стамбулі, повідомляє Hurriyet.
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У найбільшому місті Туреччини Ракицький веде перемовини з Істанбулом Башакшехіром, який йде четвертим у турнірній таблиці Суперліги. Очікується, що про контракт сторонам вдасться домовитись вже найближчим часом, після чого відбудеться офіційна презентація новачка.
Нагадаємо, Ярослав перебрався у Зеніт з Шахтаря три роки тому. Після нападу Росії на Україну він розірвав угоду з пітерцями та публічно засудив дії агресора.
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