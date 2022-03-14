Колишній оборонець Шахтаря та Зеніта Ярослав Ракицький може працевлаштуватись у новому клубі вже зовсім скоро.

32-річний центрбек, який лише нещодавно розірвав контракт із Зенітом через війну, зараз перебуває в Стамбулі, повідомляє Hurriyet.

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У найбільшому місті Туреччини Ракицький веде перемовини з Істанбулом Башакшехіром, який йде четвертим у турнірній таблиці Суперліги. Очікується, що про контракт сторонам вдасться домовитись вже найближчим часом, після чого відбудеться офіційна презентація новачка.

Нагадаємо, Ярослав перебрався у Зеніт з Шахтаря три роки тому. Після нападу Росії на Україну він розірвав угоду з пітерцями та публічно засудив дії агресора.

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