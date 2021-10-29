Ракицкий забил шедевральный гол со штрафного в 100-м матче за Зенит
21:25 - Читати українською
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий может записать поединок 13 тура РПЛ против московского Динамо в свой актив.
Победа над Динамо стала отличным подарком для Ракицкого, проводившего свой 100-й поединок в составе Зенита.
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Сам Ярослав поздравил себя прекрасным голом в ворота москвичей, пробив со штрафного прямиком в девятку ворот. Встреча завершилась разгромной победой Зенита (4:1).
Напомним, Ракицкий перебрался в Санкт-Петербург в январе 2019 года. В общей сложности Ярослав в 100 матчах за Зенит забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.
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