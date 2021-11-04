Ракицький має кілька варіантів для зміни клубу – агент оцінив навіть шанси приєднатися до Динамо
Вадим Шаблій розповів про можливе працевлаштування свого клієнта – захисника Зеніта Ярослава Ракицького.
– Те, що Зеніт не має наміру пропонувати Ракицькому новий контракт – це неправда. Просто зараз ми не вступали в переговори.
– Чи хотів би Ярослав залишитися в Петербурзі чи в нього інші плани?
– Все обговорюється, побачимо. Все залежить від результатів переговорів.
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– Якщо гіпотетично уявити, що ці переговори не завершаться успіхом, чи розглядатиме Ракицький пропозиції з України?
– Не можу так відповісти, але, звичайно, обговорюватиметься все.
– А якщо ця пропозиція буде від Динамо?
– Це провокаційне запитання. Це справа самого Ярослава. Але я думаю, що Динамо не робитиме такої пропозиції. У складі Динамо є добрі футболісти, молоді захисники. Тож не думаю, що буде якась розмова з Динамо Київ.
– Правильно я розумію, що з урахуванням віку Ярослава йдеться про останній контракт на два-три роки?
– Час покаже. Але зараз він має дуже гарний стан, грає супер. Подивимося, яким буде цей контракт – останнім чи ні.
– Він почувається добре?
– Звісно, він усе показує на футбольному полі.
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– У якій країні цікаво пограти самому Ракицькому, чи ви з ним обговорювали це?
– Ні, не обговорювали, але все залежатиме від пропозицій. Зараз до нього багато інтересу, тож буде видно.
– Чи правда, що до Ярослава є інтерес з боку трьох закордонних клубів?
– Так, є варіанти.
– Чи можете назвати країни, в яких базуються ці клуби?
– Ні, поки що не можу, – резюмував Шаблій у коментарі Fanday.
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