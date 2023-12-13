"После победы в МЛС я приехал на базу, где мы пообщались с тренером. Он показал нам фотографии, на которых мы маленькие. Уилфрид Нанси сказал, что мы должны наслаждаться этим моментом.

Чеберко помог Коламбус Крю завоевать Кубок МЛС – он стал лишь вторым украинцем, которому покорился этот турнир

Мы прошли такой путь. Кто-то в детстве играл в Эквадоре на камнях, а я – в Мелитополе в форме Арсенала.



После финального свистка были удивительные эмоции. Я начал плакать, потому что это был мой первый трофей. Также плакал из-за ситуации в Украине. Я переживаю за людей и понимаю, как там сейчас сложно. Хочу поблагодарить ВСУ, потому что благодаря им мы имеем возможность играть в футбол", – цитирует Черебка Telegram-канал Взбирна.

Напомним, украинский полузащитник завоевал "золото" МЛС в составе ФК Коламбус Крю, обыграв Лос-Анджелес в финале (2:1). Чеберко перешел в Коламбус Крю в июле 2023-го из хорватского Осиека за 1 млн евро. В текущем сезоне он провел за американцев 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с представителем Огайо действует до 31 декабря 2026 года.