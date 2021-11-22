Райо Вальекано после двух матчей без побед выпал из топ-4 турнирной таблицы Ла Лиги, однако домашняя победа над Мальоркой вернула бы команду в борьбу за ЛЧ. Соперник выглядел довольно удобно – балеарцы не выиграли ни в одном из пяти последних поединков, а вообщем они имели всего одну победа за десять туров. Правда, в половине случаев островяне играли вничью, так что без боя их взять было бы трудно.

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К сожалению для гостей, битвы не получилось. Райо Вальекано захватил инициативу сразу со стартовым свистком и уже в первые 20 минут забил два гола. Счёт открыл Гвардиола, который на 16-й минуте получил проникающую передачу в гигантскую открытую зону на левом краю штрафной – за этот провал Серхи наказал Мальорку точным ударом в дальний угол. На 19-й же преимущество хозяев закрепил Альваро Гарсия, завершивший контратаку с выходом один на один выстрелом под правую штангу. 2:0!

Островяне не отошли от шока до перерыва, но в начале второго тайма они могли вернуться в игру благодаря шикарному прорыву Анхеля к линии полукруга. Хавбек завершил его обводным ударом в девятку, однако мяч просвистел над перекладиной. На табло горела 61-я минута, а уже на 62-й Валент прихватил Гвардиолу за футболку в собственной штрафной. Арбитр свистнул пенальти, а Трехо уверенно его реализовал. 3:0!

После этого все вопросы окасательно победителя были сняты. Мальорка на 89-й минуте сумела забить гол престижа (отличился Пратс, вышедший на поле на 84-й минуте), но на большее гостей не хватило. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев.

Райо Вальекано набирает 23 очка, обходит Барселону и приближается к топ-4 на расстояние трёх зачётных баллов. Мальорка с 15 баллами остаётся тринадцатой.

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