Райо Вальєкано після двох матчів без перемог випав із топ-4 турнірної таблиці Ла Ліги, однак домашня перемога над Мальоркою повернула б команду в боротьбу за ЛЧ. Суперник виглядав досить зручно – балеарці не виграли у жодному з п'яти останніх поєдинків, а загалом вони мали всього одну звитягу за десять турів. Щоправда, у половині випадків острів'яни грали внічию, тож без бою їх взяти було б важко.

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На жаль для гостей, битви не вийшло. Райо Вальєкано захопив ініціативу одразу зі стартовим свистком й вже у перші 20 хвилин забив два голи. Рахунок відкрив Гвардіола, який на 16-й хвилині отримав проникну передачу в гігантську відкриту зону на лівому краю штрафного – за цей провал Серхі покарав точним ударом в дальній кут. На 19-й же перевагу господарів закріпив Альваро Гарсія, який завершив контратаку з виходом віч-на-віч пострілом під праву стійку. 2:0!

Острів'яни не відійшли від шоку до самої перерви, але на початку другого тайму вони могли повернутись у гру завдяки шикарному прориву Анхеля до лінії півкола. Хавбек завершив його обвідним ударом у дев'ятку, однак м'яч просвистів над поперечкою. На табло горіла 61 хвилина, а вже на 62-й Вальєнт прихопив Гвардіолу за футболку у власному карному майданчику. Арбітр свиснув пенальті, а Трехо впевнено його реалізував. 3:0!

Після цього всі питання щодо переможця були зняті. Мальорка на 89-й хвилині зуміла забити гол престижу (відзначився Пратс, який вийшов на поле на 84-й хвилині), але на більше гостей не вистачило. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу господарів.

Райо Вальєкано набирає 23 очки, обходить Барселону й наближається до топ-4 на відстань трьох залікових балів. Мальорка з 15 балами залишається тринадцятою.

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