Сегунда, повышение в классе, финал

Жирона – Райо Вальекано – 0:2 (2:1)

Голы: Гарсия, 7, Трехо, 45+2

Удаление: Веласкес, 56 (Ж)

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Домашнее поражение Райо первом матче между этими соперниками (1:2) побудило "пчел" на атакующую игру, что им удалось в первом тайме.

Еще до свистка на перерыв гости двумя голами заставили уже Жирону паниковать. Прогнозируемо, во второй части матча игроки Райо больше защищались, а после 56-й минуты команда осталась в меньшинстве. Несмотря на это, Райо Вальекано удержал победу и забрал последнюю путевку в элиту испанского дивизиона.

Напомним, ранее в Ла Лиги квалифицировались Эспаньол и Мальорка.

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