Іспанія сильно розчаровує після нічиїх зі шведами та поляками. Лише перемога в останньому турі забезпечить “Червоній Фурії” плей-офф Євро-2020. Луїс Енріке загрався – це основна теза мадридських ЗМІ за мотивами матчу з “Кадрою”. Такий собі “політичний пінг-понг” з власними фанами провокує низку щонайменше дивних рішень.

Ще напередодні змагань список Лучо спровокував, м’яко кажучи, нездорову атмосферу навколо команди. По-перше, навіть готовий на 50% Серхіо Рамос міг би дати іспанцям більше, ніж той же Ерік Гарсія – улюбленець тренера, який майже не грав у чемпіонському сезоні Ман Сіті. Футбольний “дабл-дабл” Аспаса у Ла Лізі (14+13) також залишився без належної уваги. 51-річний фахівець, як завжди, зробив по-своєму. Мовляв, доки я тут головний, усі інші мають стулити пащеки і коритися. Класичний Луїс Енріке. Такого упертюха ще треба пошукати.

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Складний характер Лучо зовсім не допомагає іспанцям на Євро. Ситуація з Моратою – показова. “Ла Картуха” освистувала форварда Юве під час матчу зі шведами, а тренеру це не сподобалося. Не сподобалося настільки, що на одній з прес-конференцій він скопіював Моурінью – озброївшись статисткою, доводив журналістам “блискучу ефективність” Альваро. Останній начебто поступається тільки легендарному Давіду Вільї. Зрештою Луїс Енріке перевершив самого себе: “Хто зіграє з поляками? Мората і ще десять”.

Вихованець Атлетіко і Реала провів у ворота Щенсни єдиний м’яч “Ла Рохи”, відсвяткувавши в обіймах наставника. Ось вона, особиста перемога Лучо: іспанські радіостанції знову вихвалюють великого стратега і мотиватора, Мората – топ, усі щасливі. Однак, тотальна ейфорія буквально розчинилась у сухому севільському повітрі одночасно з польотом Лєвандовскі. Найкращий центрфорвард планети легко виграв другий поверх у Ляпорта – того самого Ляпорта, якого натуралізували за кілька тижнів до старту Євро… з ініціативи Луїса Енріка.

В онлайнах двох найбільших мадридських видань – Marca та AS – синхронно ностальгують за Рамосом. А тут ще й Мората взявся за улюблену справу – безбожно псує хороші моменти. Однак, Лучо знайшов іншого винуватця атакувальної імпотентності команди. На 68-й хвилині з поля йде Жерар Морено, мабуть найрозумніший іспанський форвард, який відзначився прекрасним асистом. Вочевидь, лідер сенсаційного Вільяреала поплатився за нереалізований пенальті. І байдуже, що Мората не добив у порожні з кількох метрів. Подвійні стандарти, чи не так? Альваро може скільки завгодно стріляти по горобцях, натомість Жерар був покараний за перший же серйозний промах.

Автор найемоційнішої колонки в іспанській пресі – Томас Ронсеро (AS) – вважає, що Мората користається війною тренера з журналістами: “Наша критика підживлює пиху Лучо. Інакше неможливо пояснити вчорашні заміни. Я не збагну, чому Родрі та Педрі провели усі 90 хвилин. Адже вони виглядали дуже погано. Команда побудована невдало. Чому Маркос Льоренте страждає на позиції правого захисника, а чемпіон Європи, Аспілікуета, не відіграв ще жодної хвилини? Другий тайм з поляками – це катастрофа! Провальна Іспанія та провальний Луїс Енріке”.

Щоправда, проблеми нинішньої “Ла Рохи” – значно страшніші, ніж часом необґрунтована ставка на того чи іншого футболіста. Стерильний контроль не приносить жодної користі. За два матчі піренейці виконали 1712 передач, на 387 більше, ніж друга за цим показником Німеччина, проте без особливих дивідендів. Якщо Бундестім намагається грати вертикально, то "червоні" переважно борсаються з м’ячем в середині поля. Кому потрібні 900 пасів проти Швеції, якщо на табло нулі?

Так, Іспанія не пропускає більше двох м’ячів за гру з кінця 2018-го, але суперники без особливих проблем створюють небезпеку біля воріт Унаї Сімона. Кроси, стандарти, силова боротьба – у цих компонентах “Ла Роха” серйозно відстає. Крайні оборонці, Альба з Льоренте, мають фактично нульовий вплив попереду, а Коке, Родрі та Педрі гальмують розвиток атак (передачі в бік і впоперек). Скільки б Лучо не розповідав про ефективність Альваро, його команда витрачає в середньому 285 (!) хвилин на один результативний удар. Іспанцям знадобилося 28 спроб (не завжди небезпечних), аби відкрити лік власним голам на турнірі. Катастрофа.

У кулуарах місцевої Федерації вже ширяться чутки про можливу відставку Лучо після Євро, пише AS. Рубіалесу не подобається, що рідні уболівальники повертаються до команди спиною через тренера, який нікого не чує. Нехтування деякими зірками, як Аспас чи Рамос, зробило свою справу. На обох матчах Євро команду освистувала власна ж публіка! Критика домашнього газону могла стати тією остатньою краплею. Президент доклав чимало зусиль, аби перенести матчі з Більбао, проте Луїс Енріке щоразу критикує покриття на севільській арені. Нинішню атмосферу багато хто порівнює зі скандальною відставкою Лопетегі у Росії. Однак, на відміну від свого попередника, Лучо має шанс усе виправити.

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