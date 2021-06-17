Украинский нападающий Роман Зозуля не задумывается о переезде в новый чемпионат.

Как известно, Альбасете вылетел из Сегунды, поэтому пришлось прекратить сотрудничество с 31-летним украинским легионером.

Зозуля объявил об уходе из Альбасете

По информации Динамомании, Зозуля не планирует покидать Испанию. Более того, Роман якобы уже получил несколько предложений от команд все той же Сегунды.

Напомним, Зозуля перебрался в Альбасете осенью 2017 года на правах свободного агента и сумел стать культовой фигурой для болельщиков команды. В прошлом сезоне нападающий сыграл в составе "механического сыра" 37 матчей, забив всего два гола.

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