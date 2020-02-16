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Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули

12:19 101 Читати українською
Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули
Роман Зозуля / Фото из открытых источников

Сага украинском с мадридским клубом продолжает набирать обороты.

Райо Вальекано снова попытался обжаловать наказание за оскорбления в адрес Романа Зозули, сообщает Ла Лига на своей странице в социальной сети Твиттер. На этот раз "пчелы" обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Напомним, матч 20-го тура Сегунды был остановлен в перерыве из-за поведения болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес Романа. Как следствие, Райо Вальекано был наказан: команда должна провести два домашних матча при частично закрытых трибунах, а также выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

Ожидалось, что встречу доигрывают при пустых трибунах 19 февраля. Клуб подал апелляцию, однако профильный комитет Федерации футбола Испании оставил наказание в силе. Новая дата доигровки матча против Альбасете пока неизвестна.

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