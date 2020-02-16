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Райо Вальєкано звернувся в CAS у справі Зозулі

16 лютого 12:15 988 Читать на русском
Райо Вальєкано звернувся в CAS у справі Зозулі
Роман Зозуля / Фото з відкритих джерел

Сага українця з мадридським клубом продовжує набирати обертів.

Райо Вальєкано знову спробував оскаржити покарання за образи на адресу Романа Зозулі, повідомляє Ла Ліга на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Цього разу "бджоли" звернулись до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Президент Райо обурений через покарання за образи фанатів на адресу Зозулі

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди було зупинено у перерві через поведінку уболівальників, які вигукували образи на адресу Романа. Як наслідок, Райо Вальєкано було покарано: команда має провести два домашні матчі при частково закритих трибунах, а також виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

Очікувалося, що зустріч дограють при порожніх трибунах 19 лютого. Клуб подав апеляцію, проте профільний комітет Федерації футболу Іспанії залишив покарання в силі. Нова дата догравання матчу проти Альбасете наразі невідома.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Легіонерський хліб Альбасете Альбасете Райо Вальєкано Райо Вальєкано Зозуля скандал Райо Вальєкано Роман Зозуля Роман Зозуля
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