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Рафинья официально перешел во Фламенго

10:44 38 Читати українською
Рафинья официально перешел во Фламенго
Рафинья / ФК Бавария

Правый защитник Рафинья следующие два года проведет во Фламенго.

Бразильский Фламенго официально объявил о переходе 33-летнего Рафиньи, соглашение подписано на 2 года, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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Заметим, что бразильский защитник присоединился к Фламенго на правах свободного агента, последним клубом 33-летнего игрока была мюнхенская Бавария.

К слову, в прошлом сезоне Рафинья провел за немецкий гранд 26 матчей во всех турнирах, где забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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