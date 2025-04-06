После скандального эпизода после матча, когда Рафинья поссорился с лайнсменом и партнерами по команде, Ганси Флик решил вступиться за своего игрока на пресс-конференции.

Рафинья поссорился с Фликом и толкнул капитана Барселоны после осечки с Бетисом – видео конфликта

Тренера Барселоны спросили какие слова сказал бразильский вингер в сторону судьи, но немецкий специалист избежал прямого ответа.

"Я не хочу ничего говорить о судействе в этом матче. Об этом нехорошо говорить. Рафинья кричал не на арбитра, а на меня", – цитирует Флика издание Diario SPORT.

Напомним, что Барселона имела шанс оторваться от Реала на 6 очков после поражения "сливочных" Валенсии. Теперь "блаугранас" имеют преимущество в 4 балла за 8 туров до завершения чемпионата Испании.

Барселона расписала неожиданную ничью с Бетисом – "блаугранас" не смогли воспользоваться провалом Реала