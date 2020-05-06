Рафаилов: Заря живет без внешнего финансирования с 2014 года

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов признался о трудных временах для луганского клуба.

"Первые два моих года в клубе было стабильное и хорошее финансирование. Затем оно начало резко снижаться по разным причинам.

Рафаилов: Заря смогла два года существовать на деньги за Лунина

В конечном итоге внешнее финансирование полностью прекратилось. Уже к 2014 году я понимал, что нужно искать источники дохода, чтобы клуб жил дальше. Это билеты, реклама, доходы от телевидения, поступления от участия в соревнованиях, деньги от продаж и трансферов.

Для Украины наиболее надежный источник дохода – это инвестор, но так случилось, что с 2014 года он полностью остановился", – рассказал Рафаилов для footballua.tv.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Заря находится на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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