Рафаїлов: Зоря живе без зовнішнього фінансування з 2014 року

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов зізнався про скрутні часи для луганського клубу.

"Перші два моїх роки в клубі було стабільне і хороше фінансування. Потім воно почало різко знижуватися через різні причини.

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В кінцевому підсумку зовнішнє фінансування повністю припинилося. Вже до 2014 року я розумів, що потрібно шукати джерела доходу, щоб клуб жив далі. Це квитки, реклама, доходи від телебачення, надходження від участі в змаганнях, гроші від продажу і трансферів.

Для України найбільш надійне джерело доходу – це інвестор, але так сталося, що з 2014 року воно повністю зупинилось", – розповів Рафаїлов для footballua.tv.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Зоря перебуває на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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