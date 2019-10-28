Рафаилов рассказал о тяжелых буднях украинских арбитров

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов назвал причины низкого уровня арбитража на матчах УПЛ.

"Очень сложно обвинять арбитров, потому что оплата их труда за матч составляет всего 12 тысяч грн. Имею в виду главного арбитра. Это до вычета налогов.

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Это зарплата человека, находящегося на поле среди гривневых или даже долларовых миллионеров. Насколько комфортно они себя чувствуют? Эти деньги арбитры должны еще, кроме жизни, тратить на фитнес, покупать экипировку. Чаще всего назначения приходят поздно. Не всегда можно купить билеты даже на транспорт", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

После 12-ти туров чемпионата Украины Заря находится на 4-м месте, имея в активе 22 очка.

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