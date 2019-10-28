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Рафаїлов розповів про важкі будні українських арбітрів

19:10 102 Читать на русском
Рафаїлов розповів про важкі будні українських арбітрів
Сергій Рафаїлов / Фото ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов назвав причини низького рівня арбітражу на матчах УПЛ.

"Дуже складно звинувачувати арбітрів, тому що оплата їхньої праці за матч складає всього 12 тисяч грн. Маю на увазі головного арбітра. Це до вирахування податків.

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Це зарплата людини, яка знаходиться на полі серед гривневих або навіть доларових мільйонерів. Наскільки комфортно вони почуваються? Ці гроші арбітри повинні ще, крім життя, витрачати на фітнес, купувати екіпірування. Найчастіше призначення приходять пізно. Не завжди можна купити квитки навіть на транспорт", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Після 12-ти турів чемпіонату України Зоря перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 22 очки.

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