toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Рафаилов подтвердил уход из Зари

14:56 31 Читати українською
Рафаилов подтвердил уход из Зари
Сергей Рафаилов / фото: Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов анонсировал свой уход из луганского клуба.

"Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям. Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять.

Генинсон объяснил происхождение информации о своем вероятном назначении в Зарю вместо Рафаилова

26 марта я работаю последний день в Заре. Пока я никому ничего не хочу комментировать", – сказал Рафаилов в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что об отставке гендиректора луганчан медиа сообщили в четверг, 19 марта, но официального подтверждения так и не было. На своем посту Сергей Рафаилов работает с осени 2009-го.

RockStar. Чому Сергій Рафаїлов врятує український футбол?

blog_ava
Дзюба обвиняется в расизме – Ракицкий стал "жертвой" лидера сборной России
07:30
1034
Теги
Сергей Рафаилов Главное Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
3
час
:
47
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук