Рафаилов подтвердил уход из Зари

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов анонсировал свой уход из луганского клуба.

"Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям. Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять.

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26 марта я работаю последний день в Заре. Пока я никому ничего не хочу комментировать", – сказал Рафаилов в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что об отставке гендиректора луганчан медиа сообщили в четверг, 19 марта, но официального подтверждения так и не было. На своем посту Сергей Рафаилов работает с осени 2009-го.

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