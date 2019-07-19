Рафаилов: Колоссальных долгов перед Вернидубом нет, но узнаю у него, откуда появилась такая информация

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал ситуацию с задолженностью перед бывшим главным тренером команды Юрием Вернидубом.

"О задолженности перед Юрием Вернидубом информации не видел. Я знаю, что колоссальных долгов перед ним нет. В межсезонье бывают некоторые задержки по зарплате, но они совсем небольшие.

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В футбольном клубе год начинается и заканчивается летом, когда завершается сезон. Он был таким же членом футбольного клуба, как и все остальные. Я встречусь с Юрием Вернидубом и узнаю, откуда идет такая информация", – поделился Рафаилов в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, что Юрий Вернидуб покинул Зарю по завершении прошлого сезона, а новым главным тренером луганчан назначен Виктор Скрипник.

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