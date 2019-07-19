Рафаїлов: Колосальних боргів перед Вернидубом немає, але дізнаюсь в нього, звідки з'явилась така інформація

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував ситуацію із заборгованістю перед колишнім головним тренером команди Юрієм Вернидубом.

"Щодо заборгованості перед Юрієм Вернидубом інформації не бачив. Я знаю, що колосальних боргів перед ним немає. У міжсезоння бувають деякі затримки із зарплати, але вони зовсім невеликі.

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У футбольному клубі рік починається і закінчується влітку, коли завершується сезон. Він був таким же членом футбольного клубу, як і всі інші. Я зустрінуся з Юрієм Вернидубом і дізнаюся, звідки йде така інформація", – поділився Рафаїлов у коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб покинув Зорю по завершенні минулого сезону, а новим головним тренером луганців призначений Віктор Скрипник.

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