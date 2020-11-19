Бывший гендиректор луганской Зари Сергей Рафаилов признался, что в свое время в команде мог оказаться Алекс Тейшейра.

"Когда я пришел в Зарю, Шахтер хотел нам отдать Тейшейру в аренду. Геннадий Орбу входил тогда в тренерский штаб и отказался от этого игрока. Позже Шахтер продал Тейшейру за 50 млн евро. Я потом спрашивал у Орбу: "Ну что, специалист?" , – цитирует Рафаилова FootballHub.

Алекс Тейшейра забил чемпионский гол в Китае – первый титул в истории клуба экс-лидера Шахтера

Добавим, что Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора Зари 26 марта. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009 года.

Напомним, Алекс Тейшейра выступал за Шахтер с 2010 по 2015 годы, сыграв за "горняков" 146 матчей, в которых забил 67 голов. В начале 2016-го бразилец перебрался в китайский Цзянсу Сунин за 50 млн евро.

"Після поразки Карпат хотів заплакати": голкіпер Македонії розмовляє українською і готовий вийти проти України на Євро