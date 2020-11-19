Колишній гендиректор луганської Зорі Сергій Рафаїлов зізнався, що свого часу в команді міг опинитися Алекс Тейшейра.

"Коли я прийшов у Зорю, Шахтар хотів нам віддати Тейшейру в оренду. Геннадій Орбу входив тоді у тренерський штаб і відмовився від цього гравця. Пізніше Шахтар продав Тейшейру за 50 мільйонів євро. Я потім питав у Орбу: "Ну що, спеціаліст?", – цитує Рафаїлова FootballHub.

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Додамо, що Сергій Рафаїлов покинув посаду генерального директора Зорі 26 березня. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009 року.

Нагадаємо, Алекс Тейшейра виступав за Шахтар з 2010 по 2015 роки, зігравши за "гірників" 146 матчів, у яких забив 67 голів. На початку 2016-го бразилець перебрався у китайський Цзянсу Сунін за 50 млн євро.

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