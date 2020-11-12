Алекс Тейшейра, который выступает за китайский Цзянсу Сунин, стал героем финала плей-офф за чемпионский титул.

Чемпионат Китая. Плей-офф, финал

Гуанчжоу Эвергранд – Цзянсу Сунин – 1:2

Голы: Вей, 61 – Эдер, 45+3, Тейшейра, 47

Удаление: Хе, 45+1 (Гуанчжоу Евергранд)

Цзянсу Сунин обыграл Гуанчжоу Эвергранд в финале плей-офф и стал чемпионом Китая. В конце первого тайма экс-форвард сборной Италии Эдер открыл счет со штрафного, а в дебюте второй половины игры отличился Алекс Тейшейра. Экс-лидер донецкого Шахтера с левой точно пробил в дальний угол, забив свой 10-й гол в сезоне. Также в его активе 5 ассистов в 20 матчах.

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Подопечные знаменитого Фабио Каннаваро смогли забить лишь гол престижа. 1 2 – первый чемпионский титул в истории Цзянсу Сунин.

Напомним, 30-летний Алекс Тейшейра перебрался в Цзянсу Сунин из Шахтера в феврале 2016-го за 50 млн евро.

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