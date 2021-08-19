"Та игра, которую демонстрирует сегодня Заря в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого Заря проигрывала своим соперникам на этой стадии.

Скрипник – о матче с Рапидом: Знаем, что ждет Зарю

Вы, наверное, помните Фейенорд, Легию, Эспаньол... В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить Рапид за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на Зарю достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно", – сказал Рафаилов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, первая встреча Рапида и Зари в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы состоится уже сегодня, 19 августа. Стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 26 августа.