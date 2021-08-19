"Когда стартуешь в международных турнирах, таких как Лига Европы, то всегда присутствует определенное волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как Рапид, то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся сделать.

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Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что в первом матче еще ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой.

Если смотреть на Рапид, то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас. Мы знаем, что нас ждет. Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, первая встреча Рапида и Зари в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы состоится уже сегодня, 19 августа. Стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 26 августа.