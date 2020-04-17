Экс-президент УПЛ заинтересован возглавить Зарю

Бывший руководитель украинской Премьер-лиги Томас Гримм поделился мыслями о возможности работы в луганском клубе.

"Конечно, мне было бы интересно, ведь Заря – перспективный клуб. Даже несмотря на то, что предыдущий менеджер, господин Рафаилов, часто спорил со мной.

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Я люблю вашу страну, ваш менталитет, культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером Зари", – сказал Гримм в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, швейцарский специалист работал руководителем УПЛ до 5 апреля. Баллотироваться на новый срок он не захотел. Генеральный директор Зари Сергей Рафиилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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