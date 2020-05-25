"Ради него готов ждать и пять часов": Миколенко признался, у кого из футболистов мечтает взять автограф

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко назвал футболиста, чью роспись хотел бы иметь в своей коллекции.

"Есть ли футболист, ради которого я готов был бы ждать пять часов, чтобы взять автограф? Месси, наверное. Ждал бы даже в статусе профессионального футболиста. Почему нет?" – сказал Миколенко в программе Трендец.

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Напомним, молодой защитник дебютировал за первую команду Динамо 20 августа 2017 года и с этого времени завоевал место в основе клуба. В текущем сезоне Миколенко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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