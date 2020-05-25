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"Заради нього готовий чекати і п'ять годин": Миколенко зізнався, у кого з футболістів мріє взяти автограф

06:30 876 Читать на русском
"Заради нього готовий чекати і п'ять годин": Миколенко зізнався, у кого з футболістів мріє взяти автограф
Віталій Миколенко / Фото з відкритих джерел

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко назвав футболіста, чий розпис хотів би мати у своїй колекції.

"Чи є футболіст, заради якого я готовий би був чекати п'ять годин аби взяти автограф? Мессі, напевно. Чекав би навіть у статусі професійного футболіста. Чому ні?" – сказав Миколенко у програмі Трендець.

Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього в Динамо

Нагадаємо, молодий захисник дебютував за першу команду Динамо 20 серпня 2017 року і з цього часу завоював місце в основі клубу. У поточному сезоні Миколенко провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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Динамо Динамо Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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