Сотрудники посольства Канады не остались в стороне скандала относительно новой формы сборной Украины перед Евро-2020 и вышли на работу в футболках "сине-желтых".

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"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!" – говорится в заметке в твиттере. Ранее подобную акцию поддержало посольство США на фоне нытья России насчет лозунга "Героям слава".

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

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